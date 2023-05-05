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Приметы и советы

Доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей временно ограничат в Москве

Полина Пашкина
Город
Доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей временно ограничат в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В центральной части Москвы временно ограничат доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. Это связано с проведением мероприятий. Ограничения продлятся до 10 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что пользователи сервисов каршеринга не смогут воспользоваться функциями начала и завершения аренды.

— Просим пользователей быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В сервисе каршеринга BelkaCar появились современные городские кроссоверы «Москвич-3». Автомобиль можно арендовать в поминутных и пакетных тарифах.

В марте Москва выделила 450 миллионов рублей на развитие сервисов каршеринга и такси. Порталы краткосрочной аренды автомобилей получают субсидии с 2018 года. За это время было выдано 950 миллионов рублей и закуплено 39 тысяч новых машин.

Вопросы о городском транспорте, в том числе каршеринге, жители столицы могут задать чат-боту Александре в приложении «Московский транспорт».

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