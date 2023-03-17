Чат-бот Александра появилась в приложении «Московский транспорт»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В приложение «Московский транспорт» в тестовом режиме добавили чат-бот Александру. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Теперь жители Москвы могут задать вопрос о городском транспорте посредством нескольких кликов. Для этого нужно воспользоваться соответствующей функцией в меню приложения.

— За неделю с момента запуска бота в «Московском транспорте» ему уже задали более 1,7 тысячи вопросов, — отметил Ликсутов.

Среди самых популярных запросов — пополнение транспортных карт «Тройка», интерактивная карта, сервис поездок «По пути».

Приложение «Московский транспорт» функционирует с 2017 года. За это время пользователи установили его более пяти миллионов раз.

В приложении можно вызвать такси, забронировать каршеринг, построить маршруты с учетом нескольких видов транспорта и отследить их прибытие в реальном времени, оплатить парковку.

Также пользователям доступны услуги касательно пополнения транспортных карт, подключения к биометрической оплате проезда, приобретения билетов на речные прогулки.

На различные вопросы москвичей чат-бот Александра ответила уже три миллиона раз. Недавно ей добавили свой цифровой голос.