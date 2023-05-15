Названы два самых популярных автомобиля параллельного импорта

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Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал два самых популярных автомобиля, которые россияне покупают в рамках параллельного импорта. Он отметил, что лидируют Volkswagen Tiguan и Toyota Prius.

По словам эксперта, россияне предпочитают европейские и японские автомобили. Что касается российских машин, то чаще всего покупают Lada Granta.

Также Субботин рассказал, как в настоящее время работает «параллельный импорт». По его словам, чаще всего автомобили не завозятся партиями, а подбираются для конкретного клиента. Помимо Европы и Японии, автомобили завозят из Китая и Ирана, передает НСН.

В свою очередь автоэксперт Виталий Архиреев сообщил, что представители бизнеса часто едут в ОАЭ, чтобы приобрести сразу несколько автомобилей. Они стараются привозить машины сегмента выше среднего, премиум-сегмента для последующей перепродажи, передает Nation news.

В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян.