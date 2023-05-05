Продажи новых автомобилей выросли почти в три раза. Что покупают россияне и по какой цене

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В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян.

По его словам, россияне активно покупают Lada и китайские кроссоверы, которые доступны по цене.

— Российские модели Lada стоят дешевле миллиона рублей. Популярностью пользуются Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. На данный момент в этом списке нет Lada Vesta. Она должна поступить в продажу в ближайшие пару месяцев, и это еще больше усилит положение «АвтоВАЗа» на российском рынке. Однако эта модель будет стоить дороже одного миллиона, — рассказал Гудков.

Также покупают китайские кроссоверы, но они стоят от двух миллионов рублей. Это Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Coolray, сообщил специалист.

Эксперт отметил, что за последние два–три месяца цены на данные автомобили выросли.

— Почти все производители немного повысили цены. Кто-то на 50 тысяч рублей, а другие на 200 тысяч. Это связано с курсом рубля. Некоторые компоненты поставляются из-за рубежа. Они завязаны на валютном курсе, — объяснил Гудков.

Большинство китайских марок автомобилей есть в наличии в России в необходимом количестве. Также если имеется производство в России или Белоруссии, производители гибко подстраиваются под требования авторынка, заключил эксперт.

Кроме того, автоэкспер Гудков рассказал «ВМ», какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы. 19 апреля стало известно, что активы приобрел российский дилер «Автодом».