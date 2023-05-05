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Приметы и советы

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле выросли на 70 процентов

Араз Салехов
Общество
Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле выросли на 70 процентов
Фото: Unsplash

В апреле в России увеличились продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) на 70,6 процента. Об этом в пятницу, 5 мая, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

— Апрель 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители/импортеры) на 70,6 процента, или на 22 464 штуки по сравнению с апрелем 2022 года, — говорится в сообщении.

В апреле продали 54,3 тысячи штук. При этом с начала года было продано 177 тысяч автомобилей, что на 37,8 процента ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает сайт АЕБ.

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях.

Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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