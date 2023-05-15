Пять человек погибли за прошедшую неделю на дорогах Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

За прошедшую неделю на дорогах Москвы погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, в период с 8 по 14 мая в городе зарегистрировали 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек и еще 140 получили различные травмы. Среди пострадавших 19 детей в возрасте до 16 лет.

Так, за отчетный период произошло 55 столкновений транспортных средств. Еще 52 раза сбивали прохожих. В половине случаев наезды на людей происходили в зоне действия пешеходных переходов. Помимо этого за прошлую неделю зафиксировали 14 ДТП с участием мотоциклов, и еще девять — с велосипедами.

Наиболее аварийным днем оказалась суббота: в этот день зафиксировали 32 аварии. Меньше всего столкновений произошло во вторник: всего семь ДТП.

Также за прошедшую задержали 430 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Ранее прокуратура сообщила, что за первые четыре месяца 2023 года количество ДТП со смертельным исходом в Москве сократилось на 30 процентов.