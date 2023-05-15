СК РФ возбудил дело на охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников частной охранной организации (ЧОО), которые не пустили главу ведомства Александра Бастрыкина на северный намыв Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, накануне сотрудники ЧОО «Агис» превысили свои полномочия, оказав противодействие сотрудникам Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей», передает Telegram-канал «Следком».

13 ноября 2022 года сотрудник частной охранной организации также превысил свои полномочия: он избил 17-летнего подростка у торгового центра на севере столицы.