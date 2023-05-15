Автоэксперт Кадаков оценил спрос на электромобили
Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, есть ли спрос на электромобили среди россиян.
По его словам, сейчас такие машины — просто дополнение к привычным авто. Электромобили часто покупают в качестве второго авто, а не основного.
Кадаков добавил, что это автомобили не для всех.
— Но кому-то они нужны. Надо смотреть на образ жизни, возможности человека, — подчеркнул собеседник «360».
Кадаков добавил, что спрос на электромобили будет расти, если будет увеличиваться количество зарядных станций, а также будет приемлемая цена.
12 мая АО «Кама» представило первый функциональный образец российского электромобиля «Атом». Испытания батареи, рулевой системы, шасси и подвески планируется провести до конца текущего года, передает МИР 24.
В столице упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.