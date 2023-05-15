Гидравлические испытания теплосетей стартовали в полном объеме в Москве

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В столице в полном объеме приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок — к 1 сентября, — рассказал он.

В связи с работами с 15 мая в городе стартуют плановые отключения горячей воды. Основной объем гидравлических испытаний выполняется в период с мая по сентябрь.

В рамках профилактических работ на системе теплоснабжения специалисты проведут перекладку трубопроводов при помощи современных технологий. Также предстоит провести профилактический и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов.

График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений. О том, где посмотреть дату отключения горячей воды и сколько дней это продлится, — в материале «Вечерней Москвы».