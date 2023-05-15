Житель Подмосковья жестоко убил знакомую в подъезде ее дома из-за ссоры

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Московская область, Солнечногорск, улица Дзержинского Карта всех событий

В Подмосковье мужчина жестоко убил свою знакомую в подъезде ее дома после ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 15 мая.

По ее словам, преступление произошло 12 мая на улице Дзержинского в городе Солнечногорске. 32-летний местный житель зашел в подъезд вместе со своей 22-летней знакомой, где между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент злоумышленник достал нож и, несколько раз ударив им девушку, скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело позже обнаружил сосед и вызвал сотрудников полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали по горячим следам в столичном метро. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал в подробностях о совершенном преступлении.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое жестокое убийство произошло в подъезде многоквартирного дома в Балашихе. Обнаженное тело молодой девушки обнаружили на лестничной клетке. По подозрению в совершении преступления задержали двоих сотрудников Росгвардии. Подробнее об этом — в материале «ВМ».