Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель Подмосковья жестоко убил знакомую в подъезде ее дома из-за ссоры

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья жестоко убил знакомую в подъезде ее дома из-за ссоры
Фото: Pixabay
Московская область, Солнечногорск, улица Дзержинского Карта всех событий

В Подмосковье мужчина жестоко убил свою знакомую в подъезде ее дома после ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 15 мая.

По ее словам, преступление произошло 12 мая на улице Дзержинского в городе Солнечногорске. 32-летний местный житель зашел в подъезд вместе со своей 22-летней знакомой, где между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент злоумышленник достал нож и, несколько раз ударив им девушку, скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело позже обнаружил сосед и вызвал сотрудников полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали по горячим следам в столичном метро. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал в подробностях о совершенном преступлении.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое жестокое убийство произошло в подъезде многоквартирного дома в Балашихе. Обнаженное тело молодой девушки обнаружили на лестничной клетке. По подозрению в совершении преступления задержали двоих сотрудников Росгвардии. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

Подмосковье Следственный комитет Солнечногорск Московская область Преступления
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте