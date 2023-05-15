Ефимов: Столичный производитель электроники откроет новый цех в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится производственный комплекс по выпуску печатных плат. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новый цех откроет компания «Цифровые технологии безопасности».

— Новый объект расположен на площадке «Алабушево» особой экономической зоны столицы. Большую часть четырехэтажного здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров займет цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство, — сказал он.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что ведомство уделяет пристальное внимание качеству строительных работ на объектах промышленной инфраструктуры города.

Как заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на новом высокотехнологичном производстве будут выпускать печатные платы для оборудования, применяемого ведущими отраслями электроники. Основатель группы компаний «Резонит» Андрей Кучерявый отметил, что компания после выхода на полную мощность производства сможет претендовать на статус крупнейшей площадки в России.

Стало известно, что на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Хартия» начала производство оборудования для отбора возобновляемых источников сырья в тестовом режиме.