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Выставка ко Дню полярника откроется 16 мая в парке «Северное Тушино»

Араз Салехов
Город
Выставка ко Дню полярника откроется 16 мая в парке «Северное Тушино»
Фото: Пресс-служба парка «Северное Тушино»
Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

В парке «Северное Тушино» состоится выставка «Северный полюс – 32», приуроченная ко Дню полярника. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

В рамках выставки будут представлены фотографии, сделанные в ходе работы станции «Северный полюс — 32». Москвичи и гости столицы смогут узнать о значимости вклада российских полярных исследователей в изучение арктического региона. Также горожане узнают историю известных полярников — О.Ю. Шмидта, Г.Я. Седова, А.В. Толля и многих других членов РГО.

Мероприятие пройдет с 16 мая по 30 июня под эгидой Русского географического общества (РГО).

Кроме того, жители и гости столицы могут ознакомиться с новой выставкой «История наставничества», которая открылась в центрах госуслуг и на сайте Главного архивного управления Москвы. Экспозицию посвятили выдающимся педагогам и их вкладу в развитие системы образования в России и мире.

Во вторник, 9 мая, в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии» — открылась выставка раритетов, найденных на полях сражений. Она продлится до 31 мая.

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