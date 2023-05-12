Выставка о педагогах «История наставничества» открылась в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители и гости столицы могут ознакомиться с новой выставкой «История наставничества», которая открылась в центрах госуслуг и на сайте Главного архивного управления Москвы. Экспозицию посвятили выдающимся педагогам и их вкладу в развитие системы образования в России и мире.

На выставке можно узнать больше о москвичах, которые изменили представление о системе образования и педагогике. Например, гости экспозиции смогут познакомиться с Дмитрием Ушаковым. Он подготовил множество выдающихся лингвистов, а его учебники и пособия по русскому языку снискали известность по всей стране.

Также посетителям выставки расскажут о Менторе, имя которого стало нарицательным, объяснят, почему символом наставничества является пеликан, представят видеоролик о выдающихся наставниках и многое другое.

Экспозицию приурочили к Году педагога и наставника, мероприятия в рамках которого направлены на повышение престижности профессии учителя, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ко Дню радио столичный Главархив открыл виртуальную фотовыставку «Радиосвязь в СССР». На ней представили снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов.