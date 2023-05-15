Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы наиболее рискованные варианты финансовых вложений

Ирина Игнатенко
Финансы
Названы наиболее рискованные варианты финансовых вложений
Фото: shutterstock

Директор по контенту и аналитике Ирина Андриевская назвала самые рискованные варианты финансовых вложений.

Андриевская отметила, что вложения в акции или корпоративные облигации слишком рискованны для розничного инвестора из-за непростой геополитической ситуации.

— Непрофессионалу не хватит ни квалификации, ни времени, чтобы управлять ценными бумагами в биржевой «шторм», — пояснила она в комментарии РИАМО.

Инвестиции в недвижимость — на втором месте антиидей для вложений. Как пояснила Андриевская за последние три года цены на новостройки выросли на 80 процентов. Эксперты отмечают затоваривание рынка. В будущем ожидается падение цен на квадратные метры, примерно на 15 процентов.

Весной 2023 года ВТБ провел исследование и выяснил, жители каких регионов России активнее копят на пенсию. Средняя сумма счета выше всего у клиентов из Москвы — это около 300 тысяч рублей, Ярославской области — 135 тысяч, Санкт-Петербурга — 120 тысяч, передает издание «Петербургский дневник».

Столичные банки предлагают немало способов для накопления денежных средств. «Вечерняя Москва» рассказывает о двух из них, позволяющих наиболее безопасно сохранить и приумножить свои средства.

Банки сбережения Деньги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте