Названы наиболее рискованные варианты финансовых вложений

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Директор по контенту и аналитике Ирина Андриевская назвала самые рискованные варианты финансовых вложений.

Андриевская отметила, что вложения в акции или корпоративные облигации слишком рискованны для розничного инвестора из-за непростой геополитической ситуации.

— Непрофессионалу не хватит ни квалификации, ни времени, чтобы управлять ценными бумагами в биржевой «шторм», — пояснила она в комментарии РИАМО.

Инвестиции в недвижимость — на втором месте антиидей для вложений. Как пояснила Андриевская за последние три года цены на новостройки выросли на 80 процентов. Эксперты отмечают затоваривание рынка. В будущем ожидается падение цен на квадратные метры, примерно на 15 процентов.

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