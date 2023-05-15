«Германии все равно»: почему Шольц выступает против мира на Украине на условиях РФ

Фото: flickr/european_parliament

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разрешение конфликта на Украине не должно наступить на условиях, предложенных Россией. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщило издание Spiegel. Почему Германия выступает против такого сценария и нужно ли ей скорейшее окончание украинского конфликта, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, Шольц не имеет права говорить о том, что нужно его стране на самом деле.

— Шольц — малосамостоятельная фигура. Как и большинство немецких политиков, он отражает позицию СМИ. А СМИ в Германии сейчас фактически американские. Неприлично политику выступать за мир на российских условиях — нужно только на украинских. Иначе ты выпадаешь из списка рукопожатных, — объяснил политолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что некоторые политики в истории Германии позволяли себе говорить то, о чем они на самом деле думают. Например, так вел себя немецкий политик, первый канцлер ФРГ в 1949–1963 годах Конрад Аденауэр. В других европейских странах тоже есть свои показательные примеры. В частности, французский политик Шарль де Голль. У Шольца такого веса даже близко нет, уверен специалист.

При этом для Германии скорое завершение украинского конфликта и возвращение к нормальному товарообороту с Россией было бы идеальным вариантом, подчеркнул Журавлев.

— Экономика Германии страдает от отсутствия дешевого российского газа и нефти. На этих двух факторах строилось процветание Германии. Это самая крупная промышленная держава Европы — пока еще не все немецкие компании сбежали в Америку. А промышленность не может жить без энергоносителей, — пояснил политолог.

По мнению Журавлева, Германии на самом деле было бы все равно в плане того, как именно закончится украинский конфликт. Однако благодаря западной пропаганде немецкие политики могут на самом деле этого не осознавать, заключил эксперт.