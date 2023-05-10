«Считают себя лидером мира»: почему США умалчивают о роли СССР в победе во Второй мировой войне

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США и их союзники победили фашизм во Второй мировой войне — такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Американцы говорят об этом не в первый раз, не упоминая серьезнейшую роль СССР. Почему так происходит и чем может ответить на это Россия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: США придерживаются убеждения, что их страна — главная во всем мире.

— Раз США считают себя лидером мира, то, значит, и побеждают во всех войнах только они. Это очень давно началось. Например, они пытаются поставить сражение при Эль-Аламейне в Африке на один уровень со Сталинградской битвой. В США называют ключевым событием Второй мировой войны высадку американского десанта в Нормандии, когда исход войны уже был понятен, — объяснил специалист.

Кроме того, соглашения с гитлеровцами в конце войны были подписаны раньше, чем состоялось подписание акта о капитуляции, заметил Светов. США пытались замкнуть это решение на себя без участия командования советских войск. Именно настойчивость и требовательность Жукова привела к тому, что акт о капитуляции был проведен именно так, как он был проведен, подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что подобные переписывания истории в отношении России уже имели место ранее.

— Проведем параллель: мы победили Наполеона, взяли Париж, и тут же англичане начинают пытаться собрать французские войска, чтобы их направить на Россию. Об этом даже в книгах английских историков написано. Тут Наполеон бежит, и вскоре снова нужны русские в качестве союзников. В книгах английских историков при этом могут не упомянуть толком ни одного крупного российского военачальника. Мол, победить Наполеона помог мороз. В 1945 году у Черчилля был готов план, согласно которому при необходимости они могли бы собрать разбитые немецкие войска и повернуть против СССР (операция «Немыслимое» — гипотетический план Черчилля, разработанный весной — летом 1045 года. Согласно плану, советские войска нужно было вытеснить из Польши или даже не пустить их в Западную Европу в случае масштабного вторжения СССР после ухода оттуда американцев — прим. «ВМ»), — рассказал Светов.

По словам эксперта, Вторая мировая война значима больше всего именно для СССР. Однако помощь союзников (поставки по ленд-лизу, высадка в Нормандии и другие события) оказали большую помощь в разгроме гитлеровской Германии.

Попытки Запада унизить роль в конфликте СССР требуют реакции России, заметил Светов.

— Реагировать, конечно, надо. Например, мы публикуем документы, как мы брали Вену или Будапешт, только спустя 75 лет. Зачем их было столько времени держать в секрете? Может быть, готовились, если что, снова брать эти города. Но то, что мы умалчивали, на Западе трактовалось по-своему. Мы толком не говорили об участии венгров в блокаде Ленинграда и их зверствах на Дону, которым удивлялись даже немцы. Сейчас мы с Венгрией дружим и предпочитаем об этом не говорить. Но нам надо открывать исторические факты миру, причем факты должны быть общедоступными и переводиться на другие языки, — заключил Светов.