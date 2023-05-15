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Спасатели вытащили корову из затопленного котлована в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели вытащили корову из затопленного котлована в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Московская область, городской округ Шаховская, деревня Новиково Карта всех событий

В Подмосковье спасатели вытащили корову, упавшую в затопленный котлован. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Новиково городского округа Шаховская. Животное гуляло по полю и провалилось в яму, заполненную водой. Местные жители самостоятельно вызволить корову не смогли и позвонили в службу 112.

Прибывшие на место спасатели обвязали крупное животное пожарным рукавом, вытащили его из котлована и передали в руки ветеринара.

Другой инцидент произошел в Астрахани. Пожарные вытащили кошку из горевшего дома. Питомец надышался угарного газа, и его пришлось приводить в чувство при помощи кислородной маски и массажа.

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