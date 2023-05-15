Спасатели вытащили корову из затопленного котлована в Подмосковье
В Подмосковье спасатели вытащили корову, упавшую в затопленный котлован. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник, 15 мая.
По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Новиково городского округа Шаховская. Животное гуляло по полю и провалилось в яму, заполненную водой. Местные жители самостоятельно вызволить корову не смогли и позвонили в службу 112.
Прибывшие на место спасатели обвязали крупное животное пожарным рукавом, вытащили его из котлована и передали в руки ветеринара.
Другой инцидент произошел в Астрахани. Пожарные вытащили кошку из горевшего дома. Питомец надышался угарного газа, и его пришлось приводить в чувство при помощи кислородной маски и массажа.