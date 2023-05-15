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Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Павел Иванов
Город
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Фото: Pexels

В Министерстве труда России предложили отнести к многодетным семьи, где воспитываются от трех и более несовершеннолетних детей. Об этом в понедельник, 15 мая, заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова.

— Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой, — сказала она.

По словам Семеновой, также было бы правильным дать возможность регионам расширять категории семей, которые относятся к многодетным, передает РИА Новости.

В России существуют различные меры поддержки для многодетных семей. Это выплаты, льготы и субсидии. На какую помощь можно рассчитывать в столице и как ее получить — в материале «Вечерней Москвы».

Так, многодетной признают ту семью, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет. При этом не учитываются находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав.

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