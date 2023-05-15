Сына советника заместителя посла РФ в Пакистане подозревают в убийстве девушки в Подмосковье

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Московская область, Солнечногорск, улица Дзержинского Карта всех событий

По данным СМИ, в убийстве 22-летней девушки в подмосковном Солнечногорске заподозрили сына советника заместителя посла РФ в Пакистане Александра Березнюка. Об этом стало известно в понедельник, 15 мая.

В подъезде жилого дома 32-летний мужчина нанес девушке множественные ножевые ранения в шею, плечо и висок.

Женщина смогла добраться до квартиры, в которой она проживала с матерью. По адресу прибыла бригада врачей, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась от полученных травм, сообщает Telegram-канал 112.

Преступление, о котором идет речь, произошло 12 мая в доме на улице Дзержинского в Солнечногорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали в московском метро, на допросе он признал свою вину. Его заключили под стражу.