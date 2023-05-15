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Приметы и советы

Астролог Лебеденко дала прогноз на предстоящую неделю

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко дала прогноз на предстоящую неделю
Фото: shutterstock

Астролог Анна Лебеденко рассказала, какой будет неделя с 15 по 21 мая.

Специалист по звездному небу рассказала, что в начале недели Меркурий перестает быть ретроградным. А с середины — Юпитер меняет знак зодиака и переходит из Овна в Телец

По словам Лебеденко, в деловой сфере надо придерживаться данных обещаний и беречь авторитет. Необходимо четко расставлять приоритеты, оценивать свои силы. Также необходимо следить за тратами.

В любви благоприятно совершать красивые поступки и бережно относиться друг к другу. Также стоит избегать стресса и стараться поддерживать оптимистичный настрой, передает «Радио 1».

Астрологи выделили пять знаков зодиака, которым всегда везет в любви. Им намного проще построить отношения и создать крепкий союз. Как утверждают специалисты по звездному небу, этих представителей не интересуют связи на одну ночь, потому что они стремятся к большему.

При этом астролог Тамара Глоба сообщила, что в мае людям под знаком зодиака Дева предстоит пережить проблемы и неудачи. Однако человек не останется один на один со своими проблемами, поскольку ему помогут окружающие.

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