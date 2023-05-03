Глоба назвала один знак зодиака, которого в мае ждут сплошные неудачи

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

В мае людям под знаком зодиака Дева предстоит пережить проблемы и неудачи. Об этом заявила астролог Тамара Глоба в эфире своего YouTube-канала.

Однако человек не останется один на один со своими проблемами, поскольку ему помогут окружающие.

— Вас ждет поддержка. Но эта поддержка придет во второй половине месяца, — сказала она.

Также Девам удастся заключить отличную деловую сделку.

Кроме того, Глоба уверена, что последний месяц весны принесет с собой множество перемен в жизни каждого. По ее мнению, третья декада месяца грозит людям волнами терактов, аварий и катастроф. Глоба советует обратить пристальное внимание на здоровье: отказаться от жирной пищи, прислушиваться к сигналам организма. Это поможет не пропустить обострения скрытых заболеваний.

Астролог Сьюзан Тейлор назвала самых обидчивых и мстительных людей из всех знаков зодиака. В списке оказались Овны, Раки, Львы, Девы и Скорпион.

Астролог Юлия Урусэль в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в мае 2023 года.