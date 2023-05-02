«Стихия даст о себе знать»: астролог Глоба сделала неутешительный прогноз на май

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Последний месяц весны принесет с собой множество перемен в жизни каждого, уверена астролог Тамара Глоба. По ее словам, до 20 мая мир столкнется с проявлениями стихий.

— Могут прийти проблемы, связанные с природными явлениями, — стихия даст о себе знать. До 20 мая будет длиться период, когда люди начнут мигрировать, искать лучшее место для жизни, а также будут решаться вопросы родины, — заявила Глоба.

Астролог убеждена, что третья декада месяца грозит людям волнами терактов, аварий и катастроф. Глоба советует обратить пристальное внимание на здоровье — отказаться от жирной пищи, прислушиваться к сигналам организма. Это поможет не пропустить обострение скрытых заболеваний.

Однако рожденным под одним знаком зодиака невероятно повезет, добавила Глоба. Овнов ждет успех, который будет сопутствовать им в течение всего мая, рассказала астролог на Youtube-канале «Центр Тамары Глобы».

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