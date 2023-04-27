Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в мае

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать знакам зодиака в мае.

Май для нас — судьбоносный период, когда мы проходим кармические уроки. Месяц возвращает нас в прошлое. Самое время доделать то, о чем постоянно забывали или с чем не складывалось, решить старые проблемы. Обратите внимание, что период ретроградного Меркурия продлится до 15 мая. Возможно возвращение бывших партнеров, которые предложат восстановить отношения. Подумайте хорошенько, стоит ли оно того. Или пора закрыть эту дверь и дождаться чего-то нового и более перспективного. Также не стоит делать косметологические процедуры, вносить какие-то изменения во внешность — все придется переделывать. В целом не делайте резких движений, не начинайте новые проекты и отложите дорогостоящие покупки. 5 мая у нас Лунное затмение. Его нужно просто пережить, постараться не нервничать, не вступать в конфликты. Это последний «привет» от коридора затмений, который начался 20 апреля. В этот период важно подумать о будущем, попрощаться с обидами, своими ошибками прошлого и начать новую главу в своей жизни.

15 мая Меркурий выходит из ретро — идем смело через пару дней за покупками, выходим на новую работу. 16 мая Юпитер переходит в знак Тельца. К Тельцам, Девам и Козерогам возвращается удача на целый год.

Что касается любви. До 6 мая Венера у нас в Близнецах: не самое удачное время для серьезных отношений. Знакомства будут, но поверхностные. С 7 мая по 4 июня планета любви окажется в Раке. А это уже более благоприятное время и для отношений, и для общения с близкими людьми. 26 мая Венера образует аспект с Ураном. И это чудесно: возможны любовь с первого взгляда, неожиданные знакомства, встречи и... приход денег. В целом май разделится на две части: если в первой нужно больше думать о прошлом и решать зависшие задачи, то во второй — все сдвинется с мертвой точки.

Овен

С 1 по 21 мая в центре вашего внимания окажутся работа и финансы. У вас появится возможность укрепить свои позиции в профессиональной сфере. Сосредоточьтесь на выполнении своих обязанностей и не бойтесь показать себя с лучшей стороны. Но излишние старания и работа 24/7 не принесут вам успеха. Вместо этого вы получите хроническую усталость. Поэтому постарайтесь правильно распределять время и как следует отдыхать. После 21-го числа у вас появится шанс прокачать навыки, пройти курс, который вы давно хотели. Новые знакомства могут стать началом долгого сотрудничества или крепкой дружбы. Последние числа месяца — благоприятный период для путешествий, экскурсий, поездок.

Телец

Май для вас обещает быть насыщенным. Период с 1 по 21-е число отлично подходит для демонстрации своих талантов. Продумайте свой имидж, сходите в салон красоты, найдите время для тренировок, чтобы преобразиться. Возьмите на себя роль лидера, расширяйте круг общения, проявляйте инициативу. Первые результаты своей активности вы заметите уже в третьей декаде мая, когда на ваши старания обратит внимание руководство или ваши идеи станут популярными и значимыми и принесут вам дополнительный доход. Но если вы не найдете времени на отдых и на себя, то высока вероятность выгореть.

Близнецы

В первой половине месяца вам захочется больше времени проводить наедине с собой. Обратите внимание на свое здоровье. Вероятнее всего, хронические болезни напомнят о себе в период с 1 по 21 мая. Это все потому, что ретроградный Меркурий в первой половине мая гуляет в вашем 12-м астрале, так что обязательно прислушайтесь к своему самочувствию и больше отдыхайте. После 21-го числа вектор вашего внимания сменится, и вы почувствуете свою готовность ярко проявить себя.

В этот период важно демонстрировать себя миру и уделить внимание своей внешности. Это увеличит ваши шансы привлечь к себе новых партнеров и спонсоров.

Рак

В начале месяца встречи с друзьями, общение с единомышленниками и семейные мероприятия пройдут отлично. А вот если возникнут какие-то проблемы в период с 1 по 21 мая, то друзья и родственники с готовностью придут на помощь.

Публичность или активная общественная деятельность в середине месяца может дать вам не только много удовольствия, но и может принести заметную пользу в дальнейшем. После 21-го числа вы наверняка почувствуете спад энергии. По возможности в конце мая возьмите отпуск и отдохните, займитесь здоровьем.

Лев

В период с 1 по 21 мая вы в основном будете заняты работой. У вас появятся интересные предложения, и можно будет проявить свои лучшие качества. Обязательно выделите время на общение с близкими: они будут нуждаться в вашей поддержке. Период с 21 по 31 мая отлично подходит для отдыха в кругу друзей, раскрытия творческого потенциала и активной общественной деятельности — публичных выступлений, презентаций своих трудов, достижений. Новые знакомства в этот период помогут вам реализовать максимально ваши планы. Но для этого вы должны быть открыты и инициативны.

Дева

В мае у вас появится возможность получить полезные знания, пройти курс повышения квалификации. Если вы давно хотели начать изучение чего-либо или подтянуть иностранный язык, то период с 1 по 21 мая отлично для этого подходит.

В середине месяца, возможно, вам может потребоваться консультация юриста из-за давно отложенных дел или неожиданных обстоятельств. А в конце мая акценты сместятся, и вам придется большую часть своего времени посвятить работе и решению срочных вопросов. Дедлайны и важные дела вряд ли позволят вам расслабиться, но вы вполне способны с ними справиться: «Глаза боятся, а руки делают».

Весы

Май для вас будет довольно нестабильным. У вас могут появиться проблемы в финансовой сфере или, возможно, возникнет необходимость взять кредит. Не торопитесь. Взвесьте все «за» и «против» и только после этого обращайтесь в кредитную организацию. Не пытайтесь заработать «быстрые деньги». Иначе наверняка станете жертвой мошенников. Справиться с любой ситуацией вам помогут огромный душевный подъем и энергия, хлещущая через край. Третья декада месяца благоприятна для поездок за границу, общения с иностранцами и обучения.

Скорпион

В мае вам предстоит сосредоточиться на взаимодействии с партнерами. В одиночку ваша работа вряд ли принесет вам хорошие результаты. Поэтому, что бы вы ни задумали, найдите себе хорошую компанию. При этом вы можете взять на себя роль лидера. В личной жизни проводите больше времени со своим любимым человеком. Во второй половине месяца на первый план выйдут финансовые вопросы. Возможно, возникнет необходимость сделать какую-то крупную покупку для дома или помочь кому-то из близких. Если у вас до сих пор нет подушки безопасности, то пора о ней задуматься.

Стрелец

В мае близким потребуются ваши внимание и забота, но при этом и работу никто не отменял. Большую часть своего времени вы, скорее всего, посвятите семье и быту. Но не забывайте и о своем здоровье. Иначе помощь потребуется уже вам. Если вас давно что-то беспокоит, обязательно обратитесь к врачу и пройдите необходимые обследования. На работе рутина может даваться нелегко, но если вы сосредоточитесь на своих целях, то со всем справитесь. В период с 21 до 31 мая вам предстоит сместить акценты на партнерские отношения. Последние числа месяца — отличный период для свиданий с вашей второй половиной.

Козерог

С 1 по 21 мая для вас — благоприятный период для творчества, спорта, занятий хобби, самопрезентации и поиска своей второй половинки. Если вы давно хотели раскрыться перед миром и рассказать о своих идеях, то начало месяца отлично для этого подходит. Не бойтесь проявлять себя, участвуйте в презентациях и выставках, зажигайте окружающих. Только в этом случае вы сможете добиться значительного успеха. Начиная с 21 мая вы сконцентрируетесь на работе. Вам предстоит справиться с многозадачностью и правильно расставлять приоритеты.

Водолей

В мае, особенно в первой половине месяца, вы будете сосредоточены на детях, делах семейных, решении вопросов, связанных с недвижимостью. В начале мая у вас появится возможность провести совместный семейный отдых. Обязательно пообщайтесь с родителями. Узнайте об их самочувствии, поговорите по душам и сходите к ним в гости. В середине месяца может возникнуть необходимость разобраться с юридическими вопросами. Период после 21 мая отлично подходит для творчества, путешествий или раскрытия своих талантов. Не ждите, а сами инициируйте свое продвижение в люди.

Рыбы

Май для вас — благоприятный период для обучения, путешествий и знакомств. Если вам кажется, что новые знания ничего вам не принесут, то вы упускаете возможность расширить границы своего мира, узнать много нового и за счет знаний продвинуться на работе. В середине месяца пообщайтесь с братьями и сестрами. Они поделятся с вами интересными идеями и при необходимости поддержат в любых начинаниях. Период после 21-го числа и до конца месяца вашим близким, особенно детям и родителям, потребуется ваше внимание