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Страшные потрясения: о каких изменениях предупреждает солнечное затмение 20 апреля

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Страшные потрясения: о каких изменениях предупреждает солнечное затмение 20 апреля
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В четверг, 20 апреля, на Земле началось редкое гибридное затмение Солнца, которое смогут увидеть жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии и Филиппин. По мнению эзотериков, нынешнее затмение — это особый посыл человечеству. Какой именно, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

По ее словам, затмение — это символ страшных предзнаменований, испытаний, кармических событий, которые предупреждают о глобальных переменах в мировом устройстве.

— Затмение Солнца, которое мир видит сейчас, — это затмение особой формы, встречающееся редко, но, как и в древние времена, предупреждающее о страшных потрясениях. Мир столкнется с катастрофами, большим количеством жертв и небывалыми климатическими изменениями, — продолжила спикер.

Миронова отметила, что рожденные в день затмения Солнца люди отличаются тяжелым характером и деспотичностью.

— Такие люди несут мощнейшую карму. Они становятся либо властителями судеб, либо их разрушителями, — сказала Миронова. — Это напоминает танец Кришны, который, с одной стороны, обладает течением времени, но если Кришна перестанет танцевать, то мир разрушится. В картах Таро это значение нулевого аркана — Дурака.

Такой человек и напоминает дурака, который движется по линии судьбы и балансирует между гениальностью и глупостью.

— Это знак властителя мира, но деспотичного и тяжелого, — продолжила экстрасенс.

Такой человек может стать либо гением, либо разрушить все, заключила собеседница «ВМ».

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