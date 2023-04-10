Время загадывать желания: лучшие любовные и денежные ритуалы, которые нужно провести в апреле

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Апрель — это время обновления природы. Вместе с окружающим миром встрепенуться от зимнего холода и мрака стоит людям. По словам эзотериков, именно начало апреля — прекрасное время для любовных и денежных ритуалов, которые помогут обеспечить вам изобилие в доме и встретить вторую половинку. «Вечерняя Москва» узнала некоторые магические секреты у специалиста.

Уборка в доме и в душе

Прежде всего, как заверила в беседе с «ВМ» экстрасенс Дарья Миронова, каждому сейчас нужно привести в порядок свое жилище: избавиться от зимних вещей и ненужных предметов.

— Устройте генеральную уборку, почините все, что давно нуждалось в починке, освежите квартиру и дом, придайте своему жилищу красок и жизни, — сказала специалист.

Когда в доме порядок, туда быстрее приходят удача и успех, уточнила Миронова.

Неплохо после этого самому очиститься от негатива и всей плохой энергетики, накопленной за зиму, продолжила собеседница «ВМ».

— Сходите в баню, искупайтесь, проведите ритуальные чистки. Все это поможет настроиться на правильный лад, — отметила эксперт.

Если хочешь любви и семьи

В апреле нужно обязательно загадывать желания и сажать деревья.

— Например, если девушка хочет встретить будущего супруга, ей нужно загадать соответствующее желание и посадить мужское дерево — дуб или ясень, — предупредила эксперт. — Такой нехитрый способ позволит женщине наладить личную жизнь.

Также можно сажать женские деревья, которые способны притянуть суженого, — яблоню или вишню. Вместе с молодым деревом в землю нужно положить мелочь, предупредила экстрасенс. Мужчины тоже могут провести подобный ритуал, продолжила спикер.

— Если молодой человек всерьез задумался о браке, то ему нужно посадить любое мужское дерево — дуб или ясень. Перевязать растение нужно белой тканью, узлы вокруг дерева — символ будущей крепкой семьи, — уточнила эксперт.

Любителям денег

Для тех, кому сейчас важнее прибыль, экстрасенс рассказала о ритуале, помогающем заполучить крупную сумму.

— Для денежного ритуала необходимо взять лист бумаги и нарисовать на нем черной ручкой треугольник. Затем следует перевернуть листок и с противоположной к треугольнику стороны указать дату своего рождения. Держать этот листок нужно 40 дней под подушкой, где вы спите. А на 41 день его необходимо сжечь, — сказала Миронова.

Этот жест будет означать посыл своего намерения во Вселенную, которая поможет вам получить желаемое. В случаях, когда нужна конкретная сумма, например, 100 000 рублей, следует ее тоже писать вместе с датой своего рождения. И тогда Фортуна поможет притянуть эту сумму, заключила эксперт.