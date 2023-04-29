Названы пять самых обидчивых и мстительных знаков зодиака

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Астролог Сьюзан Тейлор назвала самых обидчивых и мстительных людей из всех знаков зодиака.

Овны невероятно самолюбивы, они отличаются завышенной самооценкой и очень гордятся собой. И хотя они относятся к людям, которые в силу своего характера быстро «взрываются» и также быстро приходят в норму, они долго не могут забыть обиду. Овны могут продолжить общаться с обидчиком, но когда-то все-таки отомстят ему.

Раки — самые ранимые, мнительные и обидчивые из всех знаков зодиака. Они ориентированы на свою семью и с подозрением относятся к каждому человеку на стороне. Задеть их чувства не сложно, гораздо труднее предвидеть, как они могут отреагировать на какие-то слова и поступки, и как долго будут таить обиду. Иногда какую-то мелочь Раки могут возвести в ранг трагедии, а над какими-то действительно обидными словами просто посмеяться.

Львы рождаются с уверенностью, что они — центр Вселенной, а весь мир вращается вокруг них. И горе тому, кто в этом посмеет усомниться. Львы могут годами таить обиду. Они не будут опускаться до мелкой мести, но при случае отомстят по-крупному, потому что никогда не простят за свое уязвленное самолюбие.

Девы — известные перфекционисты и прагматики, они с головой погружены в свою жизнь, работу и карьеру. Поэтому обидеть Деву достаточно сложно, она чаще всего просто не обратит внимания на обидные слова. Но если это все-таки кому-то удастся при помощи плохих поступков или предательства, то Дева просто вычеркнет этого человека из списка друзей без всякого шанса вернуть обратно.

Скорпион — самый скрытный и загадочный знак зодиака, которому трудно заглянуть в душу. Но надо знать, что Скорпион очень злопамятен, мстителен и никогда не прощает нанесенные ему обиды. Из-за скрытности Скорпиона никогда не знаешь, какие планы он вынашивает в отношении своих обидчиков, и когда может претворить их в жизнь. Нередко это происходит спустя годы, когда человек, перешедший дорогу Скорпиону, уже и забыл о его существовании, сообщается на портале Rsute.

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