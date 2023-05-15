«Я жив и здоров»: Сороc опроверг слухи о своей смерти

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Американский предприниматель Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти. В понедельник, 15 мая, он опубликовал соответствующий пост в своих социальных сетях.

— Слухи о том, что у меня был сердечный приступ, являются полностью ложными. Я жив и здоров, — написал он в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти предпринимателя. Распространялись сообщения о том, что предприниматель умер в результате сердечного приступа.

Подобные сообщения о смерти предпринимателя — далеко не первый случай, когда Сороса «похоронили». Подобное происходит регулярно на протяжении многих лет, если не десятилетий. К примеру, издание Reuters в 2013 году написало о его кончине. Тогда агентство даже опубликовало некролог.

2 мая СМИ сообщили о госпитализации юмориста Евгения Петросяна: якобы артисту стало плохо, и его отправили в больницу. В Сети шли оживленные споры о том, как на самом деле чувствует себя юморист. Некоторые даже писали, что Петросян находится на грани жизни и смерти. Однако сам Петросян опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование.