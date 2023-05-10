«Должен огорчить»: Петросян прокомментировал слухи о своем состоянии

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российский артист Евгений Петросян на днях прошел плановое обследование и был выписан из больницы. Однако в Сети шли оживленные споры о том, как на самом деле чувствует себя юморист. Некоторые даже писали, что Петросян находится на грани жизни и смерти. Сам артист отреагировал на эти слухи юмористической басней в среду, 10 мая.

Он рассказал, что такая история была в его репертуаре примерно в 60-е годы прошлого века. Она рассказывала о лисице, которая положила свой красивый пушистый хвост на рельсу, а проезжавший поезд его отрубил. На это пострадавшее животное сказало: «Вот времена настали! Ну, просто ничего положить нельзя!».

— Вот так и я скажу: во времена настали. На три дня прилечь нельзя. Сразу похоронят. Должен огорчить: не дождетесь, — написал Петросян в социальных сетях.

2 мая СМИ сообщили о госпитализации Петросяна, тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако сам юморист опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь.