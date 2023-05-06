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СМИ: Евгения Петросяна выписали из больницы

Евгений Жуков
Общество
СМИ: Евгения Петросяна выписали из больницы
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Российского артиста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом стало известно в субботу, 6 мая.

Отмечается, что у 77-летнего юмориста диагностировали стенокардию. Медики назначили Петросяну амбулаторное лечение. Несколько лет назад народный артист России пережил малоинвазивную операцию на сердце, в ходе которой ему поставили несколько стентов, передает Telegram-канал «112».

2 мая СМИ сообщили о госпитализации Петросяна, тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако сам юморист опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь.

В начале этого года Евгений Петросян после долгой паузы вернулся в социальные сети. Знаменитость поспешил успокоить своих поклонников, которые начали переживать за состояние его здоровья из-за продолжительного молчания. Также Петросян тогда заявил, что готовит новые выступления.

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