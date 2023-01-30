«Ау! Я здесь!»: Петросян объяснил свою пропажу из социальных сетей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юморист Евгений Петросян после долгой паузы вернулся в социальные сети. Сатирик успокоил поклонников, которые начали переживать за его состояние здоровья из-за продолжительного молчания.

— Меня тут многие спрашивают, куда это я пропал? Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается, — написал Петросян в одной из своих соцсетей.

Юморист рассказал, что он и его команда в настоящее время активно работают над новым выпуском телепередачи и репетируют свои номера.

Осенью 2022 года в СМИ появилась информация, что сын Петросяна стал владельцем недвижимости в Бодруме. Таким образом в случае развода именно Брухунова, якобы уговорившая артиста совершить сделку, останется с роскошным домом за границей.

Однако вскоре сам Петросян очень эмоционально отреагировал на эту информацию и заявил, что подобными фейками желтая пресса «пробила дно».