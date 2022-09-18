«Пробили дно»: Петросян ответил на слухи о покупке жилья своему двухлетнему сыну

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Артист Евгений Петросян очень эмоционально отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что он купил своему двухлетнему сыну Вагану дом в Турции. По словам комика, слухи не соответствуют действительности, а пресса в настоящее время «пробила дно».

По данным СМИ, купить сыну дом в южных краях артиста заставила его жена Татьяна Брухунова. Петросян опроверг информацию и не смог сдержать эмоций: он сравнил людей, выдумавших это, с сумасшедшими, а также предположил, что журналисты специально «сочиняют», чтобы заработать рейтинги.

— Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус, — передает слова комика Teleprogramma.

16 сентября в СМИ появилась информация, что сын Петросяна стал владельцем недвижимости в Бодруме. Таким образом в случае развода именно Брухунова, якобы уговорившая артиста совершить сделку, останется с роскошным домом за границей.

Помимо двухлетнего Вагана, у комика есть еще один ребенок — старшая дочь Викторина. Однако 53-летняя наследница не поддерживает контакта с отцом. После скандального развода с экс-супругой Еленой Степаненко она поддержала маму, поэтому сейчас родные — по разные стороны баррикад.