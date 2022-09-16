Двухлетний сын Петросяна стал владельцем элитного дома в Турции

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Двухлетний наследник юмориста Евгения Петросяна Ваган стал обладателем собственной недвижимости. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Мальчик стал хозяином дома в Турции по настоянию молодой супруги артиста Татьяны Брухуновой. СМИ сообщают, что она уговорила мужа купить элитную недвижимость в Бодруме и записать шикарный особняк на сына. Теперь в случае развода Брухунова останется с роскошным домом за границей.

Помимо двухлетнего Вагана, у комика есть еще один ребенок — старшая дочь Викторина. Однако 53-летняя наследница не поддерживает контакта с отцом. После скандального развода с экс-супругой Еленой Степаненко она поддержала маму, поэтому сейчас родные по разные стороны баррикад, передает Пятый канал.

8 сентября сообщалось, что Петросян ответил на заявления СМИ относительно низких продаж билетов на его концерты. Артист считает, что его оклеветали, он стал жертвой заказной травли. Юморист заверил, что его популярность держится на прежнем уровне, все билеты раскупают, а бенефис прошел при полном аншлаге.