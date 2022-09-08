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Приметы и советы

«Я на коне!»: Петросян заявил о заказной травле против него

Юлия Курганова
Общество
«Я на коне!»: Петросян заявил о заказной травле против него
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На днях в прессе появилась информация о том, что концерт юмориста Евгения Петросяна в Сочи отменили из-за низкого спроса на билеты. Утверждалось, что организаторы продали очень мало мест в зале, поэтому запланированное выступление артиста под названием «60 лет на эстраде» пришлось снять с афиши. Об этом рассказывал концертный промоутер Сергей Лавров.

Петросян в ответ на статьи в СМИ о своем провале записал обращение к журналистам. Он заявил, что его оклеветали. Юморист заверил, что его популярность держится на прежнем уровне, все билеты раскупают, а бенефис прошел при полном аншлаге.

Знаменитость считает, что стал жертвой заказной травли. Якобы кто-то из недоброжелателей «проплатил» нелестную статью в СМИ для того, что нанести удар по репутации звезды, сообщает портал «7дней».

— Концерт был завален цветами! Выступление прошло на большом подъеме. Так же, как и на следующий день, когда я выступал уже на «Юморине». Желаю нам всем взаимопонимания и побольше честности. Столько, сколько я претерпел за последнее время неправды, вытерпеть трудно. Но я на коне! — сказал Петросян.

До этого сообщалось об отмене концерта юмориста Максима Галкина в Тбилиси. Владельцы Дворца спорта, где должно было пройти мероприятие, отказали артисту в помещении, хотя почти все билеты на его концерт были распроданы.

СМИ Знаменитости Евгений Петросян травля клевета
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