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«Никому не нужен»: концерт Петросяна отменили из-за отсутствия зрителей

Елена Самойлова
Общество
«Никому не нужен»: концерт Петросяна отменили из-за отсутствия зрителей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сольный концерт 76-летнего комика Евгения Петросяна должен был состояться в «Южном взморье» в Адлере. Юморист планировал посвятить выступление своему юбилею и назвал его «60 лет на эстраде».

Как уточняется, Петросян долго готовился к мероприятию и не раз сообщал об этом в своих социальных сетях. Однако за день до события выяснилось, что распродано чуть больше четверти зрительного зала, передает «КП». Тогда организаторы приняли решение отменить выступление. Как уточняется, цены на билеты варьировались от 1500 до 3000 рублей.

— Дело не в стоимости, Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Его юмор сейчас никому не нужен, — рассказал концертный промоутер Сергей Лавров.

Лавров отметил, что раньше у юмориста получалось собирать залы, потому что не было альтернатив. А сейчас на этом поприще появилось довольно много новых интересных лиц, в то время как зрители Петросяна постарели вместе с ним и больше не ходят на концерты.

— Я лично был однажды на его концерте и уснул. После чего решил, что больше не пойду никогда в жизни, — цитирует Лаврова Пятый канал.

До этого сообщалось об отмене концерта Максима Галкина в Тбилиси. Владельцы Дворца спорта, где должно было пройти мероприятие, отказали артисту в помещении, хотя почти все билеты на его концерт были распроданы.

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