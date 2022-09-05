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Концерт Максима Галкина отменили в Тбилиси

Полина Долганова
Общество
Концерт Максима Галкина отменили в Тбилиси
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Концерт юмориста Максима Галкина отменили в Тбилиси.

Примечательно, что почти все билеты на концерт юмориста были распроданы. При этом владельцы Дворца спорта, где должно было пройти мероприятие, отказали Галкину в помещении.

По словам представителей площадки, концерт был отменен по причине ремонтных работ.

Аналогичным образом Дворец спорта в Тбилиси отменил концерт группы «Машина времени», передает «Российская газета».

До этого депутат Виталий Милонов заявил, что россиянам не стоит ходить на концерты тех артистов, которые отрицательно высказываются о внешней политике государства. В пример политик поставил себя, так как не ходил на недавно прошедший в Москве концерт исполнителя Валерия Меладзе.

Кроме того, режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о том, что в России планируют выпустить в прокат фильмы, где приняли участие уехавшие из страны знаменитости. Он призвал отказаться от показа подобных картин и выразил мнение, что их решение должно быть «как-то оценено».

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