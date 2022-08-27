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Михалков выступил против проката фильмов с уехавшими из России артистами

Александр Афонин
Общество
Михалков выступил против проката фильмов с уехавшими из России артистами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С началом спецоперации на Украине многие российские артисты покинули страну. Недавно появились сообщения, что в России планируют выпустить в прокат фильмы, где приняли участие уехавшие знаменитости. Режиссер Никита Михалков прокомментировал данное решение.

— Мое отношение к этому очень определенное: нет, не выпускать. Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, — сказал он.

Режиссер добавил, что решение об отъезде из страны должно быть «как-то оценено». По его словам, покинувшие Россию актеры сделали свой выбор.

Однако, подчеркнул Михалков, не стоит их путать с эмигрантами 1920-х годов. В тот период многие люди были вынуждены покинуть страну из-за прихода советской власти. Несмотря на принятое решение, они оставались верны идеалам родины, передает ТАСС.

Актер Владимир Машков на фестивале «Таврида» в Крыму не стал обходить тему отъезда российских знаменитостей и посоветовал им забыть русский язык. Он отметил, что за пределами страны язык представляется довольно смутным и непонятным.

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