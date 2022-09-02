«На поющие трусы народ ходит»: Милонов назвал Брежневу политической проституткой

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Россиянам не стоит ходить на концерты тех артистов, которые отрицательно высказываются о внешней политике государства. Об этом сообщил депутат Виталий Милонов.

В пример политик поставил себя, так как не ходил на недавно прошедший в Москве концерт исполнителя Валерия Меладзе. По словам депутата, концерт человека, который недавно хотел уйти из шоу-бизнеса и стать инженером, а теперь передумал и зарабатывает на своих песнях большие деньги, вывел его из себя.

— Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит, — заявил Милонов в программе «Место встречи» на НТВ.

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь встал на защиту звезд, которые вернулись в Россию. По его словам, того же певца Валерия Меладзе, да и других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись на родину после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.