В Белгородской области зарегистрировали первые случаи кори

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В Белгородской области зарегистрированы первые случаи кори, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно информации, опубликованной региональным управлением Роспотребнадзора, заболели четыре человека: две женщины в возрасте 22 и 58 лет, а также девятимесячный и девятилетний ребенок. Все они либо были непривиты, либо имеют неопределенный статус вакцинации, который пока еще не выяснен.

Заражения произошли в Белгороде, Белгородском районе и Старом Осколе. Все больные заразились в других регионах России, где также были выявлены случаи кори.Медицинские работники уже начали поиск людей, контактировавших с больными, и рекомендуют всем непривитым сделать прививку как можно скорее.

В России в целом отмечается рост числа заболевших корью, который объясняется недостаточной долей привитых взрослых и детей. Региональное управление Роспотребнадзора принимает меры по профилактике распространения заболевания.

Насколько серьезна угроза эпидемии кори и к каким последствиям она может привести, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт отметил, что в России может случиться вспышка заболеваемости корью, если в стране не будет проведена массовая вакцинация.