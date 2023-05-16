Лариса Гузеева поделилась, что сделала много ошибок в воспитании детей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась в Telegram-канале, что допустила много ошибок в воспитании своих детей.Она выразила желание вернуться в прошлое и исправить свои проблемы в отношениях с сыном Георгием и дочерью Ольгой.

— Сколько ошибок я бы ни совершила, сколько вовремя постаралась бы исправить… Это я про отношения с детьми. Скажете, что толку сожалеть, да? Конечно, толку никакого, но как жаль, — заключила актриса в своем посте.

Поклонники сразу же поспешили ободрить Гузееву и написали, что человек просто учится на своих ошибках, и что любые промахи бывают не зря, а просто для дальнейшего опыта человека.

Ведущая культового шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева набросилась с критикой на тех, кто публично скорбит по ушедшим из жизни модельерам Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину. По ее мнению, многие из них ведут себя неискренне. Актриса и телеведущая опубликовала короткий пост на эту тему. Гузеева не скрывает своего отношения к скорбящим.