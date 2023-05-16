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Депутат Рады сообщил о задержании главы Верховного суда Украины Князева за взятку

Ирэна Колесова
В мире
Депутат Рады сообщил о задержании главы Верховного суда Украины Князева за взятку
Фото: president.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда страны Всеволода Князева после его попытки взятки примерно в три миллиона долларов. Такое сообщение распространил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

— НАБУ задержало председателя Верховного суда Князева на взятке около 2,7 миллиона долларов. Это самый высокий по статусу высокопоставленный чиновник за всю историю Украины, арестованный за взятку, — написал Гончаренко в своем посте.

В то же время, в антикоррупционном бюро и украинской специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) информировали, что им удалось расследовать большую коррупцию в Верхновом украинском суде. Указано, что речь идет о схеме получения средств судьями. Однако в этом сообщении не указано ни одной фамилии, в том числе и Князева.

Госизмена стала в последнее время довольно распространенной обвинительной статьей, особенно это касается Украины. «Вечерняя Москва» разобралась на примере разных дел, как и за что по ней карают в России и других странах.

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