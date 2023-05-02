Как наказывают за госизмену в России и других странах мира

Фото: shutterstock

Госизмена стала в последнее время довольно распространенной обвинительной статьей. «Вечерняя Москва» разобралась на примере разных дел, как и за что по ней карают в России и других странах.

Мосгорсуд приговорил признанного иноагентом политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Столь длительный срок заключения имеющий двойное гражданство Кара-Мурза — кроме российского у него есть подданство Великобритании — получил за госизмену и дискредитацию российской армии.

Кстати, у него есть и вид на жительство в США. Там он и проживал последнее время, и, выступая в палате представителей Аризоны, озвучил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине. Сделал это Кара-Мурза не по ошибке, а «по мотивам политической ненависти». После возвращения в Россию он был арестован.

НКО как агент влияния

Чуть позже в отношении Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело о его работе в «иностранной или международной НКО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».

Наконец, самым серьезным стало обвинение по статье 275 УК РФ «Госизмена». Три дела, которые были объединены в одно производство, включают выступления Кара-Мурзы в ассамблее НАТО, Хельсинском комитете в Осло и то самое в США. По словам адвоката Вадима Прохорова, это стало первым случаем в современной истории, когда за дело о госизмене взялся Следком. Ранее этим занималась только ФСБ.

Владимир Кара-Мурза / Фото: Youtube / FRONTLINE PBS | Official

Характерная деталь: судебное заседание по обвинению Кара-Мурзы посетили почти 50 дипломатов из 25 стран, отмеченных особой нелюбовью к России, — США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Испании, Австралии, Новой Зеландии, Австрии, Чехии, Бельгии, Дании, Румынии, Италии, Ирландии, Швеции и Финляндии и даже Великого Герцогства Люксембург. Ну и, само собой, трех прибалтийских вымиратов — Литвы, Эстонии и Латвии. О том, что грозит изменникам в некоторых их этих государств, мы поговорим чуть позже. А пока — вернемся к своей истории.

От шпионов до диверсантов

До дела Кара-Мурзы самым громким можно было считать приговор бывшему корреспонденту «Ведомостей» и «Коммерсанта», а по совместительству советнику главы корпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову, которого приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, его еще и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Следствие выдвинуло версию, согласно которой Сафронов пошел на сотрудничество с чешскими и немецкими спецслужбами.

Житель Севастополя Дмитрий Штыбликов получил свои 19 с половиной лет и штраф в 200 тысяч рублей весной 2022 года. Он был задержан за планирование диверсионных актов в Крыму.

Доцент МАИ Алексей Воробьев, который специализировался на разработке ракетных двигателей, в 2021 году к штрафу в 1 миллион рублей получил в придачу 20 лет колонии строгого режима. К госизмене добавилась, по версии следствия, контрабанда компонентов оружия. Естественно, весьма востребованного за рубежом.

Свои 22 года колонии строгого режима Сергей Михайлов, экс-начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ, получил в 2019 году.

Чуть ранее, в 2016-м, сотрудник Центрального научноисследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин, который, по мнению следствия, был виновен в передаче секретной информации за рубеж, получил семь лет.

В том же году на долгие 12 лет в колонию строгого режима отправился бывший офицер ФСБ и действующий сотрудник отдела внешних связей РПЦ Евгений Петрин. Он передавал американским спецслужбам стратегически важные данные. В пользу Грузии пытался шпионить бывший полковник Вооруженных сил России Теймураз Алиев. Приговором стали ему 18 лет заключения.

В 2012 году в пользу другой державы решили «поработать» сразу два профессора из Балтийского государственного технического университета «Военмех» Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев. За свои деяния они получили по 12 и 12 с половиной лет соответственно.

Бывший полковник СВР Александр Потеев передал в США данные о российских агентах, в числе которых была и Анна Чапман. За свои деяния он получил 25 лет, правда, заочно, поскольку успел выехать из России.

Еще в 2006 году виновным был признан бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. За госизмену в пользу Великобритании его приговорили к 13 годам. Он был помилован президентом Владимиром Путиным и в рамках обмена был передан Великобритании. А уже потом разгорелась история с мифическим «Новичком».

Свои сроки получили сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Игорь Сутягин, красноярский физик Валентин Данилов, бывший замначальника первого отдела управления контрразведки СВР Александр Запорожский и бывший генералмайор КГБ Олег Калугин. Правда, последний за госизмену в пользу США получил свои 15 лет заочно...

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

ПЕРВЫМ НЕВОЗВРАЩЕНЦЕМ БЫЛ КНЯЗЬ КУРБСКИЙ

По словам доцента исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрия Борисенка, в российской истории что-то похожее на определение госизмены появляется в XVI веке.

— Именно при Иване Грозном в 1550 году появляется первый хорошо известный изменник родины, которым стал князь Андрей Курбский, — продолжает историк. — Он уехал за рубеж, но его переписка с царем стала известным памятником письменности.

В императорской России измена определялась пятью основными пунктами, которые появились во времена Николая I. Первый из них — предательство государства или передача какой-то его части другому государю или правительству. Второй предполагал склонение какой-то иностранной державы к войне. Третий — благоприятствование врагу во время ведения военных действий или шпионаж. Четвертый пункт — заключение дипломатами или чиновниками договора с иностранной державой с целью нанести вред. Ну и пятый — когда чиновник передает документы иностранной державе. В советское время государственная измена превратилась в измену Родине. При Сталине, в частности, была статья 58 1А, которая так и называлась «Измена Родине».

А КАК У НИХ?

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ОТ ПЯТИ ЛЕТ ДО ПОЖИЗНЕННОГО

Действующие законы страны, некоторые были приняты еще в XIV–XIX веках, предусматривают наказания за, например, приближение к запретным местам, передачу с целью причинения ущерба безопасности государства документов или сведений, которые могут быть использованы врагом, укрывательство шпионов и т.д. Попасть под действие закона может как подданный страны, так и иностранец. Сроки наказания — от пяти лет до пожизненного заключения.

США: ВПЛОТЬ ДО СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В США государственные преступления трактуются достаточно широко. Признаки шпионажа предполагают передачу или попытку передачи иностранному правительству, его агентам или гражданам «информации, относящейся к национальной обороне». За такое деяние можно получить высшую меру или лишение свободы вплоть до пожизненного. Процесс в начале 1950-х годов прошлого века в отношении супругов Юлиуса и Этель Розенбергов, которые были обвинены в шпионаже в пользу СССР и передаче атомных секретов, завершился смертной казнью.

ГЕРМАНИЯ: ПОКАЙСЯ, И ПОБЛАЖКА ВЫЙДЕТ!

Понятие госизмены определяется как разглашение государственной тайны, выведывание госсекретов и др. Уголовная ответственность предусматривает тюремное заключение на большой срок. Однако при деятельном раскаянии суд может либо смягчить наказание, либо освободить от него.

ИРАН: ИЗМЕННИКОВ ВЕШАЮТ

В этой стране за ряд преступлений применяется казнь через повешение. По данным Amnesty International, только за 2015 год 977 человек, в число которых попали 16 женщин и не менее 4 несовершеннолетних, были лишены жизни. Это наказание предусмотрено и за госизмену и шпионаж.

КИТАЙ: ПРЕДАТЕЛЕЙ РАССТРЕЛИВАЮТ

В Поднебесной сохранили смертную казнь за преступления, связанные с госизменой. Кроме Уголовного кодекса, в правовой системе Китая действует уникальный закон «О борьбе со шпионажем» (принят в 2014 г.). В 2015 г. появился новый закон «О государственной безопасности». При этом Статья 49 в китайском Уголовном кодексе запрещает смертную казнь преступников, которым было менее 18 лет.

СПРАВКА

САМЫЕ ГРОМКИЕ ДЕЛА ОБ ИЗМЕНЕ