«Она еще не знает»: адвокат Дигмар рассказал, почему экс-журналистку РБК Оксану Гончарову лишили родительских прав

Фото: Ольга Павликова / из личного архива

Экс-журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову, которую обвиняют в убийстве бывшего гражданского мужа, лишили родительских прав. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Юнис Дигмар.

По его словам, сына Гончаровой настроили против матери опекуны, и он дал отрицательные показания.

— Оксану Гончарову лишили родительских прав. Я думаю, что на решение суда повлияли подготовленные показания ее сына Матвея. Мы считаем, что на него сильно воздействовали со стороны опекуна. В его показаниях есть несостыковки, а также утверждения, которые расходятся с фактическим материалом, — рассказал Дигмар.

Кроме того, повлияла отрицательная позиция органов опеки и прокуратуры. Эти два органа были против Оксаны, подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» напомнил, что защита просила суд назначить судебно-психологическую экспертизу для детей. Однако в этом было отказано.

— Суд отказал нам в удовлетворении данного ходатайства. Он посчитал нецелесообразным затягивать рассмотрение дела. Мы планируем ходатайствовать о назначении данной судебно-психологической экспертизы в рамках апелляционного обжалования, — сказал он.

Адвокат отметил, что скорее всего Оксана еще не знает о том, что ее лишили родительских прав на двух малолетних детей.

— Я пока до нее не доехал. Необходимо передать ей данную информацию. Возможно, она еще не знает, что ее лишили родительских прав, — сообщил он.

Экс-журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова с сентября 2022 года находится в СИЗО ИК-1 в Новом Гришине по обвинению в убийстве Алексея С. — отца ее малолетних детей. Гражданский муж Оксаны более 10 лет подвергал ее моральному и физическому насилию. А теперь его брат решил отнять у женщины детей, лишив ее родительских прав.

Как следует из материалов дела, а также со слов близких, Оксана Гончарова с 2007 года систематически подвергалась физическому и моральному насилию со стороны бывшего гражданского мужа. Во время очередной «схватки» она смертельно ранила мужчину ножницами. Она раскрыла подробности того рокового дня и рассказала свою версию случившегося «ВМ».