Адвокат Дигмар рассказал, лишат ли подозреваемую в убийстве мужа журналистку Гончарову родительских прав

Фото: Ольга Павликова / из личного архива

Экс-журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова с сентября 2022 года находится в СИЗО ИК-1 в Новом Гришине по обвинению в убийстве Алексея С. — отца ее малолетних детей. Гражданский муж Оксаны более 10 лет подвергал ее моральному и физическому насилию. А теперь его брат решил отнять у женщины детей, лишив ее родительских прав. «Вечерняя Москва» узнала у адвоката Оксаны Юниса Дигмара, почему ее хотят лишить опеки, а также какие у женщины шансы выиграть суд.

— Брат убитого мужа Оксаны Гончаровой хочет лишить ее родительских прав. Есть ли у него для этого законные основания?

— На текущий момент такие доказательства в материалах дела не представлены. Это значит, что основания для заявления иска есть, а для его удовлетворения нет. Когда человека назначают временным опекуном, у него появляется право выступать в интересах детей и заявлять иск о лишении родителей родительских прав. Чисто физически у человека появляется право на заявление иска, но это не означает, что суд его может или должен удовлетворить.

Как вы считаете, может ли он преследовать корыстные цели, чтобы получать выплаты от государства? Или это месть?

— Я думаю, что у него может быть и та, и другая цель.

— Почему старший сын Оксаны не может стать опекуном для младших детей?

— Он может им стать. В настоящее время мы намерены подготовить документы для того, чтобы старший сын Оксаны Петр Андреевич стал опекуном. Однако мы можем встретить препятствия. Неспроста истец в свое время был назначен опекуном. Все материалы по несовершеннолетним детям, которые имеются, когда назначается предварительное опекунство, отправляют по месту жительства временного опекуна. Соответственно, на данный момент документы в Анапе.

Для того чтобы стать постоянным опекуном, нужно обращаться туда. А уже в Электростали дадут поручение чтобы проверили жилищные условия и другие факторы. Я думаю, чтобы затруднить нам получение постоянной опеки, истец перевел все данные в Анапу.

— Как получилось, что детей забрал именно брат убитого бывшего гражданского супруга Оксаны?

— Временная опека назначается в экстренных случаях. Для ее назначения не такие жесткие требования, как при постоянной опеке. Нужно лишь предоставить заявление, паспорт и акт об обследовании жилищных условий. Я уверен, что поэтому все так и было быстро назначено. Управление соцзащиты моментально приняло решение в пользу брата убитого, и поэтому дети так быстро уехали с ним.

— Со стороны Оксаны никто не захотел забрать детей?

— Ее старший сын Петр был готов это сделать.

— О предварительном заседании по этому иску Оксана, вопреки действующим нормам Гражданского процессуального кодекса РФ, узнала постфактум: ей не только не сообщили о намерении лишить ее родительских прав и не предоставили права ознакомиться с исковыми требованиями, но и не предоставили законной возможности принять участие в заседании по видеосвязи. Как вы считаете, почему так произошло? И не может ли это стать основанием для отмены иска?

— Для отмены нет. Оксана присутствовала по видеосвязи на заседании 6 марта. По сути, фактически было указано в исковом заявлении, где она находится. Однако либо не дошла какая-то корреспонденция, либо она не прошла цензуру. Также могла плохо сработать почта. Здесь может быть очень много причин. О них можно только догадываться.

Возможно, что почтовый пробег оказался дольше, нежели временной промежуток между вынесением определения и самим заседанием. В следующем заседании Оксана участвовала. Она поддержала нашу позицию, просила отказать. Также задавала вопросы истцу, на которые мы так и не услышали внятного ответа.

— Будет ли еще одно заседание по этому делу?

— Следующее заседание суда назначено на 24 апреля. Мы ходатайствовали о назначении судебно-психологической экспертизы для детей. Поскольку мы ознакомились с исковым заявлением только на прошлой неделе, нам пока не удалось получить ответа от судебных медучреждений. Соответственно, мы попросили отложить заседание для того, чтобы у защиты была возможность привести дополнительные доказательств. А также представить кандидатуры экспертов, которые смогут провести психологическую экспертизу.

Истец ограничивал общение двух малолетних детей со старшим совершеннолетним сыном Оксаны Петром. У нас есть сомнения по поводу того, каким образом он воздействует на детей. Мы думаем, что он может негативно влиять на их мнение.

— Какие шансы у Оксаны на победу в этом судебном процессе?

— У нас есть доказательная база, которая говорит, что Оксана была хорошей матерью. Мы эти доказательства предоставили в суде. Судья усомнилась в позиции истца. Она задавала брату убитого мужа Оксаны вопросы, на которые он не мог ответить. У Оксаны есть хорошие шансы выиграть это дело.