В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России — это обыкновенная попытка выдать желаемое за реальность. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Уже всем в мире понятно, включая самих "западных партнеров", что все это не более чем попытка выдать желаемое за действительное, — ответил он на слова Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине.

Грушко отметил, что Москва давно привыкла к подобным заявлениям с западной стороны. В том числе и о том, что Киев якобы уже скоро сможет одержать победу, а российская экономика рухнет. По словам дипломата, политикам на Западе просто придется принять крепкие отношения России и Китая. Именно этот бесспорный факт, уверен Грушко, не дают покоя французской верхушке и лично Макрону, говорится на сайте ведомства.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины». При этом, отметил он, у Европы не должно быть курса на конфронтацию с Россией — наоборот, страны должны заново выстроить баланс в отношениях. Почему французский лидер делает такие заявления и может ли за ними стоять реальное желание наладить отношения с Россией, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.