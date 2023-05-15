«Место лидера ЕС вакантно»: что стоит за заявлениями Макрона о необходимости налаживания связей с РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины». При этом, отметил он, у Европы не должно быть курса на конфронтацию с Россией — наоборот, страны должны заново выстроить баланс в отношениях. Почему французский лидер делает такие заявления и может ли за ними стоять реальное желание наладить отношения с Россией, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

По мнению эксперта, именитые европейские политики заинтересованы в том, чтобы извлечь из украинского кризиса максимум выгоды.

— Все ищут точки усиления в конфликте вокруг России и Украины — и Макрон, и Папа Франциск, и Шольц, и другие. Они понимают, что конфликт — хорошая возможность революционно перезагрузить себя в мире. Макрон — один из тех европейских ребят, которые постоянно пробуют разные подходы. Он был чуть ли не единственным, кто с начала конфликта практически каждый день созванивался с Путиным, — заметил Маркелов.

Как отметил политолог, показательный пример политика, который красиво сидит на нескольких стульях, — турецкий лидер Реджеп Эрдоган. С одной стороны, он распоряжается поставлять Украине беспилотники, с другой — готов сделать свою страну газовым хабом для России, подчеркнул специалист.

Французский президент не отстает от своего турецкого коллеги, уверен Маркелов.

— Макрон ищет свою модель того, как стать крутым. Место лидера Евросоюза сегодня вакантно. Все себя засветили с негативной стороны и теряют рейтинги в собственных странах. Делая такие заявления о России, Макрон хочет отделиться от европейской «братской могилы». Все политики понимают, что дно исчерпано, кризис достигнут — надо либо усиливать глубину ныряния в негатив, либо попробовать всплыть. Идеальной формулы относительно того, как выбраться из происходящего, нет. Поэтому каждый какую-то часть времени готов быть в общем негативе, а какую-то часть времени отстаивает свои интересы, — рассказал собеседник «ВМ».

По мнению эксперта, Макрону есть что отстаивать: экономика Франции в некоторых вопросах критически зависит от России, в частности от российского ядерного топлива.

Эксперт уверен: не пройдет и десятилетия, как Франция и другие страны ЕС изменят отношение к России.

— Политики Евросоюза могут легко передумать, переобуться. Еще побегут впереди паровоза договариваться с Россией. Я практически уверен, что в ближайшие лет пять все аккуратно пойдет назад. Это даже не вопрос санкций: и сейчас те, кому надо делать бизнес, берут и делают. Все плюют на санкции, их могут хоть через сто лет снять, а бизнес все равно будет работать и налаживать связи, — заключил политолог.