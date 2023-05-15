Макрон: Архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией

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Архитектура безопасности в Европе должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией, а также гарантии безопасности Украины. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон.

— Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса, — заявил он.

Французский лидер подчеркнул, что для достижения этих двух пунктов предстоит сделать еще очень многое. Однако основной задачей Европы на данный момент Макрон назвал помощь Киеву в подготовке контрнаступления, передает издание Opinion.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. По их словам, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы по контрнаступлению.