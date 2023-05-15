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Макрон: Архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией

Евгений Белоусов
В мире
Макрон: Архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией
Фото: flickr/european_parliament

Архитектура безопасности в Европе должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией, а также гарантии безопасности Украины. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон.

— Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса, — заявил он.

Французский лидер подчеркнул, что для достижения этих двух пунктов предстоит сделать еще очень многое. Однако основной задачей Европы на данный момент Макрон назвал помощь Киеву в подготовке контрнаступления, передает издание Opinion.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. По их словам, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы по контрнаступлению.

Евросоюз (ЕС) Эммануэль Макрон Россия
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