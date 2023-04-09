Макрон заявил об отсутствии архитектуры безопасности Европы из-за конфликта на Украине

Фото: shutterstock

Пока в Европе происходят конфликты, как на Украине, европейской архитектуры безопасности быть не может. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 9 апреля.

Французский лидер приехал в Китай с государственным визитом вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. В рамках переговоров политики обсудили ситуацию на Украине.

— Председатель КНР Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты, — рассказал Макрон в интервью изданию Echos.

Президенту Франции не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по текущему конфликту на Украине. Об этом заявила газета Politico.

По мнению авторов издания, Макрон призывал Си Цзиньпина осудить «агрессию России», однако глава КНР в принципе не упомянул РФ в своих заявлениях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Евросоюзом.