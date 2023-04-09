Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Макрон заявил об отсутствии архитектуры безопасности Европы из-за конфликта на Украине

Лейла Алиева
В мире
Макрон заявил об отсутствии архитектуры безопасности Европы из-за конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Пока в Европе происходят конфликты, как на Украине, европейской архитектуры безопасности быть не может. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 9 апреля.

Французский лидер приехал в Китай с государственным визитом вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. В рамках переговоров политики обсудили ситуацию на Украине.

— Председатель КНР Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты, — рассказал Макрон в интервью изданию Echos.

Президенту Франции не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по текущему конфликту на Украине. Об этом заявила газета Politico.

По мнению авторов издания, Макрон призывал Си Цзиньпина осудить «агрессию России», однако глава КНР в принципе не упомянул РФ в своих заявлениях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Евросоюзом.

Украина Франция Эммануэль Макрон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте