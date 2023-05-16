Доктор Мясников: Витамины для сердца не приносят пользу организму

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Доктор Александр Мясников заявил, что употребление витаминов для укрепления сердечно-сосудистой системы не приносит пользы для здоровья, а наоборот, если это происходит не под контролем врача, то может даже навредить ему.

Он отметил, что многие люди употребляют синтетические витамины, думая, что это поможет защитить их сердце. Однако исследования кардиологов показали, что те, кто употребляет такие витамины, наоборот, имеют более высокий процент смертности.

— Витамины для сердца никак неэффективны — это бессмысленная трата денег, более того, они даже вредны, — сообщил Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Смотрим».

Мясников рекомендует получать необходимые витамины и вещества из продуктов питания, так как они являются более безопасными и эффективными для здоровья. Кроме того, он упомянул об опасности использования озона и хлора для дезинфекции питьевой воды, так как это может привести к образованию мутагенных соединений.

Когда организм начинает стареть, то становится все сложнее сбросить лишний вес из-за сниженного обмена веществ. Однако доктор Александр Мясников поделился информацией о том, как наладить обмен веществ для более эффективного похудения в любом возрасте. По словам специалиста, наиболее действенными методами повышения метаболизма являются правильное питание и регулярная физическая активность.