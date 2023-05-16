«Это нелепо»: СМИ рассказали, что устроили в Италии на фоне визита Зеленского

Фото: flickr/european_parliament

Власти Италии решили устроить «день пропаганды» в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Такое сообщение распространила газета Fatto Quotidiano.

— В субботу, в связи с визитом Зеленского в Рим, государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды, — заявила обозреватель издания Даниэла Раньери.

По ее словам, во время политического шоу корреспонденты начали задавать Зеленскому странные вопросы, при этом стараясь совсем не касаться сложных тем. Кроме того, обозреватель написала о том, что так называемая свобода слова в ЕС не совсем соблюдалась, поскольку никто из корреспондентов даже не пытался критиковать действия или позицию Зеленского, все с ним просто соглашались, еще и пытались обвинить российского лидера Владимира Путина.

Обозреватель указала на то, что если бы все украинцы действительно были такими патриотами, как говорит Зеленский, то ему бы не пришлось отключать телеканалы, закрывать политические партии и вводить военное положение.

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Лидеры обоих государств также поддержали привлечение к ответственности тех, кто совершал военные преступления в ходе украинского конфликта.