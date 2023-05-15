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Макрон и Зеленский призвали к новым санкциям против России

Евгений Белоусов
В мире
Макрон и Зеленский призвали к новым санкциям против России
Фото: flickr/european_parliament

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

— Кроме того, они (Зеленский и Макрон — прим. «ВМ») согласны с необходимостью активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций через третьи страны, — говорится в сообщении.

Лидеры обоих государств также поддержали привлечение к ответственности тех, кто совершал военные преступления в ходе украинского конфликта, передает ТАСС.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель.

Украина Франция Санкции Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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